Aprenda a forma mais segura e ideal de se apreciar essa bebida energética

Magno Oliver - 29 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Pratik Gupta/Pexels)

Não importa se para começar o dia, após almoçar ou mesmo um lanche da tarde, o café é uma bebida indispensável na vida dos brasileiros.

A bebida é bastante amada devido seu sabor irresistível e efeito energético que ajuda a despertar e dar energias para cumprir as obrigações do dia a dia.

Porém, não é qualquer horário que você pode tomar uma boa xícara de café. Existem momentos mais adequados para apreciar a bebida e muita gente não sabe.

Atenção! Você só pode beber café até este horário se quer ter uma boa noite de sono

O café é uma bebida tradicional querida por muitos brasileiros e brasileiras. Mas, como nem tudo pode ser tomado em excesso, estudos analisaram o limite de horário e turno para tomar a bebida.

De acordo com estudo da agência reguladora americana Food and Drug Administration (FDA), adultos podem consumir com segurança 400mg de cafeína ou seis doses de café expresso por dia.

Para pessoas que engravidam, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas não recomenda mais que 200 miligramas diários.

O FDA reforça que o consumo de cafeína deve ser de até 100 mg a partir dos dois anos de idade, o que equivale a uma xícara por dia. Para pessoas sensíveis à cafeína, o estudo pontua não ultrapassar 200mg por dia.

Mas afinal, até que horas pode tomar café?

Os especialistas pontuaram que a recomendação científica é tomar café até seis horas antes de dormir. A explicação é que o excesso de cafeína perturba o sono e bloqueia os receptores dos hormônios adenosina e melatonina.

Em outra abordagem científica, para pessoas que dormem a partir das 22h diariamente, a recomendação é tomar a última gota de café até às 16h.

