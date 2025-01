Corretora de imóveis alega sumiço de quase R$160 mil em motel de Anápolis

Câmeras de segurança foram consultadas pelo gerente e policiais militares

Da Redação - 29 de janeiro de 2025

Imagem mostra bebidas encontradas dentro do carro. (Foto: Reprodução)

O entra e sai de carros e pessoas no início da manhã já deve dar uma agitação comum em diversos motéis de Anápolis. Mas nesta quarta-feira (29), uma cena chamou atenção em um desses estabelecimentos localizado na região do Parque Brasília.

Isso porque, aos gritos, uma mulher que estava hospedada no motel e que se identificou como corretora de imóveis, alegou que haviam sido furtados quase R$ 160 mil que estavam dentro do carro.

Inclusive, vários objetos foram encontrados tanto dentro do veículo quanto na garagem do apartamento do motel. Entre eles, diversas cervejas e bebidas destiladas.

Conforme ela, o carro teria sido aberto durante a madrugada e o valor subtraído. Entretanto, nenhum sinal de arrombamento foi encontrado. A única ‘prova’ seriam recibos dos valores depositados e saques no banco.

Assim, quando policiais militares chegaram ao local, o gerente consultou as câmeras de segurança, mas nada foi encontrado.

Sem pistas, uma patrulha feminina foi acionada e a conduziu até a Central de Flagrantes para prestar depoimento.