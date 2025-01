Criado por startup goiana, robô autônomo ganha destaque no BBB 25

Atualmente, empresa atua em São Paulo, no Canadá e na Irlanda.

Samuel Leão - 29 de janeiro de 2025

Robô autônomo criado em parceria com a UFG. (Foto: Divulgação)

O que aparenta ser uma pequena caixa, semelhante a um cooler, com quatro rodinhas, uma antena e um monitor, na realidade é um robô autônomo criado pela startup goiana Synkar em parceria com o em parceria com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) da Federal. E chamou a atenção do pais inteiro ao participar do Big Brother Brasil 2025.

O aparelho, que conta com um compartimento interno, refrigerado, com capacidade para 35 kg, é capaz de circular por shoppings, indústrias e centros logísticos de acordo com a programação estabelecida, que pode ser customizada. Assim, acessar elevadores sem a ajuda humana e conversar com clientes ao longo do percurso, explicando para eles como retirar a entrega, estão entre as habilidades do “robô delivery”.

A Synkar é pioneira em robótica autônoma na América Latina e busca integrar inteligência artificial, robótica e sustentabilidade nos projetos – que não emitem poluentes. Atualmente, ela também atua em São Paulo, no Canadá e na Irlanda.

O carro robô foi apresentado, em rede nacional, pelo ex-participante Gil do Vigor, e chamou a atenção dos participantes do reality show. A ação de marketing sinaliza para o avanço das tendências de delivery e automatização de robôs seguem em alta e se aproximam do mercado.

Iniciativa Goiana

O Ceia teve um custo inicial de $ 12 milhões ao governo estadual, e foi criado em 2019. Todavia, com o sucesso feito nos projetos e pela boa recepção do mercado, captou mais de R$ 200 milhões em investimentos desde então.

Para o vice-governador Daniel Vilela, apostar na inovação como impulsionadora do desenvolvimento é a estratégia mais eficaz para ampliar oportunidades. Ele destaca que o avanço da Synkar e do Ceia da UFG reforça a posição de Goiás como referência nacional e internacional em tecnologia de ponta.

Já o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, ressalta o orgulho em ver uma solução tecnológica desenvolvida em Goiás ganhando destaque em um programa de alcance nacional. Para ele, isso comprova a eficiência das políticas públicas adotadas pelo governo, incluindo os centros de excelência e outras iniciativas voltadas ao fomento da inovação no estado.