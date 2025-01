Descubra qual o melhor momento do ano para vender seu carro

É importante ficar atento a alguns detalhes para valorizar ainda mais o seu veículo

Pedro Ribeiro - 29 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Muitas pessoas têm dúvidas sobre qual o melhor momento para vender o carro.

Afinal, ninguém quer perder dinheiro ou demorar para fechar negócio.

Se você está nessa situação, fique tranquilo! Vamos te dar dicas para não errar.

As vendas de carros seminovos bateram recorde em 2024! Foram 15,7 milhões de unidades comercializadas, o maior número desde 2011, segundo a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto).

O crescimento foi de 9,2% em relação a 2023. Para 2025, a expectativa é que a procura continue alta.

Mas, para conseguir o melhor preço, é importante escolher o momento certo.

“O mercado automotivo e o cenário econômico podem influenciar na hora de fazer negócio. Mas no início e no final do ano, a demanda por venda e compra de veículos costuma ser maior,” explicou Ycaro Martins, CEO da Vaapty, líder do franchising no segmento de intermediação de venda de veículos do Brasil.

Melhor época para vender seu carro

1. De janeiro a março

O começo do ano é um ótimo momento para vender. As pessoas voltam das festas, querem colocar as resoluções em prática e estão mais dispostas a comprar um carro.

Além disso, muitas empresas pagam bonificações nesse período, aumentando o poder de compra dos consumidores. Outra vantagem: você pode negociar o IPVA com o comprador, tornando o negócio mais atrativo.

2. Antes dos lançamentos de novos modelos

Quando uma montadora anuncia um modelo novo, a versão anterior perde valor. Por isso, se o seu carro está prestes a ganhar um sucessor, é melhor vendê-lo antes.

Pesquise o calendário de lançamentos da marca do seu veículo e antecipe-se para conseguir um preço melhor.

3. De outubro a dezembro

O fim do ano também é um bom período para vender seu carro. Muitas pessoas aproveitam o 13º salário para trocar de veículo e começar o novo ano com um automóvel renovado.

A alta demanda pode ajudar você a fechar negócio mais rápido e com um bom valor.

Dicas para vender bem

Agora que você já sabe os melhores momentos para vender seu carro, fique atento a alguns detalhes para valorizar ainda mais o seu veículo:

Faça uma revisão: certifique-se de que o carro está em boas condições antes de anunciá-lo.

certifique-se de que o carro está em boas condições antes de anunciá-lo. Pesquise os preços: veja por quanto modelos semelhantes ao seu estão sendo vendidos para definir um valor competitivo.

veja por quanto modelos semelhantes ao seu estão sendo vendidos para definir um valor competitivo. Capriche na apresentação: limpeza e boas fotos fazem toda a diferença para atrair compradores.

