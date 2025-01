Gastronomia, agro, moda e informática: veja alguns cursos gratuitos oferecidos pelo Governo de Goiás

Aulas serão ministradas presencialmente em três turnos, ou em modalidades de ensino à distância

Thiago Alonso - 29 de janeiro de 2025

Fachada do Colégio Tecnológico do Estado (Cotec). (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Governo de Goiás anunciou mais de 55 mil novas vagas para cursos profissionalizantes, destinadas para 17 unidades dos Colégios Tecnológicos do Estado (Cotecs), além de oportunidades em Ensino à Distância (EaD).

As aulas serão ministradas durante os três turnos do dia, contemplando diversas áreas, como agropecuária, informática, moda/vestuário, beleza, culinária/gastronomia, saúde e segurança do trabalho.

Dentre elas estão profissionalizações para Assistente de Contabilidade, Auxiliar de Agropecuária, Costureiro Industrial do Vestuário, Processos Minero-Químicos, Assessor em treinamento e acompanhamento de projetos em segurança do trabalho, Assistente de Planejamento Financeiro e Auxiliar em Gestão da Agricultura.

Cerca de 60% das vagas são reservadas para estudantes de escolas públicas, com renda familiar de até um salário-mínimo e meio, ou em situação de vulnerabilidade social. Dentre estas, também estão incluídos estudantes com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento.

Caso estas vagas não sejam preenchidas, o que restar deve ser incorporado aos 40% para a comunidade geral.

Os interessados devem se inscrever até o 05 de fevereiro para cursos na modalidade de Aprendizagem, dia 05 de junho para os de Qualificação, e dia 10 de junho para os de Capacitação. As candidaturas devem ser feito no site da Cotec.

Mais informações sobre os respectivos editais, também podem ser conferidos no mesmo endereço eletrônico.