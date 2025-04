Vagas abertas para Goiânia, Anápolis e Inhumas com salários de até R$ 9 mil e início imediato

Oportunidades são para as mais diversas áreas de atuação e níveis de conhecimento

Davi Galvão - 25 de abril de 2025

Carteira de trabalho. (Foto Reprodução Agência Brasil)

As concessionárias HP Transportes Coletivos e Rápido Araguaia Transportes, que operam o transporte coletivo na Grande Goiânia, estão com 63 vagas abertas para contratação imediata e com salários que chegam a até R$ 9 mil.

As oportunidades contemplam diversos cargos efetivos, além de programas de estágio e jovem aprendiz e algumas também são destinadas a Anápolis e Inhumas.

Além disso, ambas as empresas oferecem benefícios como vale-alimentação, cartão passe-livre funcional, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, parcerias com universidades e farmácias, previdência privada e consultoria financeira.

Na Rápido Araguaia, são 42 vagas disponíveis, das quais 18 são para motoristas de ônibus convencional, com carga horária de 25 horas semanais. Outras quatro são para motoristas do transporte semiurbano, com exigência de um ano de experiência e jornada de 44 horas semanais.

Também há oportunidades para lanterneiro (02), mecânico (02), controlador de tráfego (02), almoxarife (02), auxiliar de mecânico (01), médico do trabalho (01) e eletricista de auto (01).

Entre as vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), estão duas para auxiliar de escritório, uma para porteiro e outra para auxiliar de suprimentos.

A empresa ainda oferta quatro vagas para jovem aprendiz e uma vaga de estágio para estudantes de Administração, Contabilidade ou áreas afins.

Os salários variam de R$ 660 a R$ 9 mil, com lotações nas garagens dos setores Jardim Presidente, Jardim Santo Antônio e Chácara Mansões Rosa, além das bases de Anápolis e Inhumas. Interessados podem enviar o currículo ou tirar dúvidas pelo WhatsApp (62) 98523-0289.

HP Transportes

Já a HP Transportes Coletivos oferece 21 vagas, sendo 10 para motoristas de ônibus convencional, com 25 horas semanais, além de analista de estratégia e orçamento (01), enfermeiro do trabalho (01) e analista de inteligência operacional sênior (01).

Há ainda sete vagas para jovem aprendiz e uma para estágio em manutenção predial.

Candidatos à função de motorista devem possuir CNH categoria D ou E, com EAR (Exerce Atividade Remunerada) e Curso Especializado em Transporte Coletivo de Passageiros. Quem ainda não tiver o curso poderá fazê-lo por meio da empresa, desde que atenda aos demais requisitos.

Os salários variam entre R$ 690 e R$ 5.656,20 e as vagas são exclusivas para Goiânia. Os interessados podem se candidatar presencialmente na sede da empresa, localizada na Av. dos Alpes, nº 450, Vila dos Alpes, ou pelo WhatsApp (62) 98409-8504.

