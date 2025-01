Gestão Roberto Naves deu calote de mais R$ 7 milhões em faculdades de Anápolis

Auditoria realizada por equipe de Márcio Corrêa (PL) descobriu dívidas acumuladas desde 2023

Pedro Hara - 29 de janeiro de 2025

Prefeito Roberto Naves deixou dívidas que foram descobertas por gestão de Márcio Corrêa. (Foto: Divulgação)

A gestão do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos) deu um calote de R$ 7 milhões nas faculdades de Anápolis por meio do programa Graduação, que concede bolsas de estudos para universitários.

Segundo a auditoria realizada pela equipe do prefeito Márcio Corrêa (PL), as dívidas estão acumuladas desde 2023. Parte do rombo está relacionado aos atrasos dos pagamentos, além de custos administrativos que não foram previstos no orçamento.

Após a descoberta da dívida, uma nova auditoria será realizada para apurar as responsabilidades pela gestão ineficiente do programa.

Documentos analisados de maneira preliminar apontam que houve negligência na alocação dos recursos e falta de transparência na execução do Graduação.