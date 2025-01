Goiás pode ganhar uma cadeira na Câmara dos Deputados a partir de 2026; entenda

Parlamentares tem até o dia 30 de junho para votar projeto que amplia número de vagas do estado no Legislativo

Pedro Hara - 29 de janeiro de 2025

Plenário da Câmara dos Deputados. (Foto: Mário Agra / Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados tem até o dia 30 de junho deste ano para votar o Projeto de Lei que atualiza as bancadas da Casa com base no Censo 2022.

A data limite foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Se o prazo não for cumprido, a responsabilidade de legislar sobre o tema será do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Se a proposta for aprovada, Goiás passaria de 17 para 18 cadeiras.

Caso estivesse em vigor na última eleição, em 2022, o 18º representante de Goiás seria o presidente da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), Rafael Gouveia (Republicanos).

Na lista dos que ganhariam cadeiras, além de Goiás, estão Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Santa Catarina. Entre os que perderiam vagas estão Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins não sofreriam alterações.

Não haveria mudanças no total de cadeiras no Legislativo Federal, mantendo-se o número em 513.