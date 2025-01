Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável é preso após tentar fazer duas novas vítimas

Crianças estavam pedalando quando foram abordadas pelo suspeito, dizendo que queria "beijá-las"

Augusto Araújo - 29 de janeiro de 2025

Imagem ilustrativa de rua no distrito de Interlândia, em Anápolis. (Foto: Captura/ Google Maps)

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante em Anápolis, sob a suspeita de ter tentado abusar sexualmente de duas crianças.

O caso ocorreu nesta terça-feira (28), em um distrito do município. As duas garotas, que não tiveram as idades reveladas, estavam pedalando de bicicleta quando teriam sido abordadas pelo suposto autor.

Nisso, ele teria tentado tirá-las do veículo, dizendo que queria “beijá-las”. Contudo, a dupla conseguiu fugir do local, indo para a casa da mãe de uma delas.

Depois de contar a história para a mulher, a Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu encontrar o homem em uma panificadora da região, com sinais de embriaguez.

Após puxar a ficha criminal do suspeito, foi identificado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, justamente por estupro de vulnerável.

Sendo assim, os militares acabaram detendo o indivíduo, que foi entregue na Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi entregue à autoridade policial para que fossem tomadas as devidas medidas legais.