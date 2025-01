Jovem aciona polícia para encontrar iPhone roubado, mas tem surpresa desagradável ao localizá-lo

Vítima estava em ponto de ônibus quando foi abordada por suspeitos dentro de Fiat Palio vermelho

Augusto Araújo - 29 de janeiro de 2025

Imagem ilustrativa da Avenida Vera Cruz, em Anápolis. (Foto: Captura/ Google Maps)

Um jovem de Anápolis passou por uma situação bem desagradável na noite desta terça-feira (28), após sofrer um assalto enquanto esperava no ponto de ônibus.

A vítima, de 19 anos, estava na Avenida Vera Cruz, localizada no Jardim Alexandrina, mexendo no iPhone. Foi quando dois indivíduos dentro de um Fiat Palio vermelho abordaram ele.

Utilizando uma arma de fogo, eles renderam o jovem e levaram o aparelho celular. No entanto, ele lembrou que o dispositivo ainda estava com a função de rastreador ligada.

Com isso em mente, ele conseguiu entrar em contato com a Polícia Militar (PM), avisando que o IPhone se encontrava no bairro Jardim das Américas.

Dessa forma, os policiais foram até o local indicado, na Avenida Santos Dumont, na tentativa de localizar o dispositivo e os dois autores do crime.

Lá, eles não encontraram os suspeitos. Contudo, o celular da vítima foi avistado, mas jogado no asfalto e completamente destruído.

Com isso, o aparelho foi entregue a autoridades policiais, para que fosse dado prosseguimento às investigações do ocorrido.