SAF da Anapolina se posiciona após ser pega de surpresa por ‘gato’ de R$ 200 mil no CT do clube

Após a Equatorial Goiás revelar um esquema de furto de energia de quase R$ 200 mil no Centro de Treinamento da Associação Atlética Anapolina, na última segunda-feira (27), a Anapolina SAF, empresa que rege o clube, veio a público se posicionar sobre a situação.

Em nota enviada ao Portal 6, a administração compartilhou que o clube passa por uma transição de gestão e titularidade desde janeiro de 2025. Por esse motivo, foi surpreendida pela irregularidade.

A gestão também esclareceu que trabalha junto ao departamento jurídico para resolver a situação, que, segundo estima a concessionária de energia, acontece há cerca de dois anos – período durante o qual o CT opera sem equipamentos de medição de consumo.

Na oportunidade, a Anapolina SAF defendeu que, antes mesmo da operação realizada pela Equatorial na última sexta-feira (24), já havia solicitado que a companhia de energia realizasse uma visita técnica para transferir a conta da Associação para a nova direção do clube.

A Associação Atlética Anapolina opera como Sociedade Anônima de Futebol (SAF) Anapolina desde dezembro de 2024, quando a nova organização foi oficialmente lançada.

Durante a regularização da situação da empresa junto à Equatorial, as atividades no Centro de Treinamento seguem normalmente, com o uso de geradores de energia.

Leia a nota da Anapolina SAF na íntegra:

Por meio desta, a Anapolina SAF vem a público esclarecer:

O clube enfrenta atualmente uma transição de gestão e titularidade, iniciada no mês de janeiro de 2025. Dentro deste processo, a nova gestão foi surpreendida por esta irregularidade e agora trabalha com suporte do departamento jurídico para resolver a situação e minimizar os danos ao clube.

Enquanto trabalhamos para regularizar esta situação, as atividades no CT seguem normalmente com a utilização de geradores. Informamos também que, anteriormente à situação ocorrida, já havíamos solicitado junto a Equatorial uma visita técnica para avaliação e transferência de conta da Associação para a Anapolina SAF.

A Anapolina SAF reafirma seu compromisso com a transparência e a responsabilidade junto a todos os envolvidos. Estamos empenhados e trabalhando no fortalecimento do nosso clube para que continue desempenhando seu papel esportivo e social com excelência.

Seguimos à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer atualizações à imprensa, à comunidade e aos nossos torcedores.

Agradecemos pela compreensão e pelo apoio contínuo.