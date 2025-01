Equatorial identifica ‘gato’ de quase R$ 200 mil no CT da Rubra e presidente diz: “não sabia que tinha que pagar”

Concessionária localizou ligações diretas sem equipamentos de medição de consumo, as quais funcionaram por cerca de dois anos

Thiago Alonso - 28 de janeiro de 2025

Fachada da Associação Atlética Anapolina. (Foto: Reprodução/Facebook)

Com apoio da Polícia Civil (PC) e da Polícia Científica, a Equatorial Goiás combateu um esquema de furto de energia no Centro de Treinamento da Associação Atlética Anapolina, no bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis.

De acordo com a concessionária, a fiscalização identificou ligações diretas de energia. A Equatorial suspeita que, por cerca de dois anos, não há equipamentos de medição de consumo.

Durante esse período, foi registrado um prejuízo médio calculado de R$ 192 mil, além de uma dívida de R$ 45 mil em faturas de energia não pagas pelo clube.

Com base nessas informações, a equipe da Equatorial se dirigiu ao endereço na última sexta-feira (24), onde constatou as infrações e desmantelou a ligação direta.

Segundo a companhia, durante a abordagem estavam no local o presidente e o diretor-executivo da Associação Atlética Anapolina. Ambos foram informados sobre a operação, mas não foram presos em flagrante.

Posicionamento

Ao Portal 6, o presidente do clube, Fernando Correia, sustentou que, na verdade, quem estava no local durante a autuação era o presidente do conselho deliberativo, Ricardo Rodrigues, e não ele.

Entretanto, Fernando, que assumiu a presidência do time em abril de 2023, afirmou não saber da irregularidade.

“Não sabia que tinha que pagar. Fomos pegos de surpresa, pois não sabíamos que existia algum tipo de irregularidade. O presidente anterior, que trabalhava na extinta Celg, nos informou que, por sermos uma associação, estávamos isentos das cobranças”, explicou, em entrevista.

O presidente ainda pontuou que nunca teve acesso pessoalmente a nenhuma fatura, apenas por meio de prestações de contas, às quais “passava o olho”, e por isso nunca verificou as irregularidades ou a ‘falta’ de cobranças.

“A Prefeitura [de Anápolis], que nos cedeu o terreno, a Associação, e por isso pensamos que não tinha nenhum encargo com pagamentos, como já havia sido informado pelo presidente. Por ser um prédio da Prefeitura, nunca pensamos que precisávamos realizar os pagamentos de água e energia”, continuou.

Diante da autuação e da interrupção dos serviços por parte da concessionária de energia, Fernando Correia enfatizou que o centro de treinamento já segue em funcionamento, após o ligamento de um gerador de energia.

Ele ainda afirmou que já está regularizando toda a situação, incluindo instalação de medidores e outros trâmites, junto à própria Equatorial Energia, com a previsão de concluir todo o procedimento em breve.