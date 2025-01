6 usos surpreendentes da acetona além de remover esmalte

Esse produto versátil tem diversas utilidades surpreendentes que são extremamente úteis no dia a dia

Ruan Monyel - 30 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Irmãs Madame)

Quando pensamos em acetona, a primeira coisa que vem à mente é a remoção de esmalte das unhas, afinal, essa é a principal finalidade do produto.

No entanto, esse líquido versátil tem diversas utilidades surpreendentes que vão muito além do uso para manicures, sendo extremamente útil no dia a dia.

De limpeza doméstica a soluções práticas para pequenos problemas de rotina, a acetona pode ser uma grande aliada em diversas tarefas.

6 usos surpreendentes da acetona além de remover esmalte

1. Remover manchas de superfícies

Se você já teve problemas com manchas nas paredes, no sofá ou até mesmo nas roupas, a acetona pode ser a solução para esses imprevistos.

Basta umedecer um pedaço de algodão com o produto e esfregar suavemente a área manchada ou, no caso de superfícies mais delicadas, diluir o produto antes de usar.

2. Limpar teclados e eletrônicos

Com o uso frequente, teclados de computadores e outros aparelhos eletrônicos podem acumular sujeira e marcas de dedos.

Para higienizá-los, passe um pano levemente umedecido com acetona nas teclas e nas áreas de plástico. Dessa forma, você devolverá o brilho original ao equipamento.

3. Remover colas

Se você já tentou remover etiquetas ou adesivos de algum equipamento sabe que, quase sempre, sobra um pouco de cola na superfície.

Para eliminá-la, aplique um pouco do produto e esfregue delicadamente sobre a área afetada, removendo facilmente os resíduos pegajosos.

4. Restaurar couro sintético

Sapatos e bolsas de couro sintético podem começar a descascar com o tempo devido a diversos fatores, mas a acetona pode renovar a aparência dessas peças.

Basta passar um pouco sobre a área desgastada e esfregar levemente. Assim, você removerá as partes soltas, deixando o acessório com um acabamento mais uniforme.

5. Tirar manchas em pisos

Manchas escuras em pisos brancos podem ser eliminadas facilmente com a ajuda da acetona.

Umedeça um pano com o produto e passe sobre as manchas, esfregando suavemente até a remoção completa. Caso necessário, repita o processo algumas vezes.

6. Limpar pincéis de maquiagem

Por fim, se seus pincéis de maquiagem estão endurecidos devido ao acúmulo de resíduos de produtos, a acetona pode recuperá-los rapidamente.

Deixe as cerdas de molho em água misturada com acetona, depois enxágue bem e lave com água e sabão. Assim, as cerdas ficarão macias novamente e prontas para uso.

