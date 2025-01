Advogada revela se motoristas de aplicativo podem cobrar para devolver itens esquecidos dentro do carro

Existem leis que ajudam a esclarecer os seus direitos e deveres quando essa situação acontece

Pedro Ribeiro - 30 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Esquecer um objeto dentro de um carro de motorista de aplicativo é uma verdadeira dor de cabeça.

O desespero bate, você tenta entrar em contato com o motorista, torce para que ele ache seu item e, quando consegue localizá-lo, surge a dúvida: ele pode cobrar para devolver?

Para esclarecer essa questão, a advogada Beatriz Brigatto (@beatrizbrigatto), que já acumula quase 1,5 milhão de seguidores no Instagram, publicou um vídeo explicando tudo o que a lei diz sobre o assunto.

E a resposta é sim! O motorista de aplicativo pode cobrar para devolver o seu item esquecido.

De acordo com Beatriz, o Código Civil garante esse direito. O artigo 1.234 prevê que quem devolve um objeto perdido pode exigir uma recompensa de pelo menos 5% do valor do item.

Isso significa que, se você esquecer o celular no carro, por exemplo, o motorista pode cobrar essa porcentagem sobre o valor do aparelho, além do custo do deslocamento até o seu endereço.

Agora, se você não quiser passar seu endereço para o motorista de aplicativo, não tem problema! O artigo 1.233 do Código Civil permite que ele entregue o objeto em uma delegacia, onde você pode retirá-lo depois, sem complicação.

E um detalhe importante: não devolver um item encontrado pode configurar crime de apropriação indébita, conforme o artigo 169, inciso II, do Código Penal.

Isso vale para objetos achados na rua, em um carro de aplicativo ou em qualquer outro lugar. Ou seja, pegar algo que não é seu e não devolvê-lo pode trazer sérias consequências legais.

De qualquer forma, para evitar problemas maiores e transtornos, sempre que finalizar uma corrida é importante verificar se não está deixando nada para trás.

Dessa maneira, você evita qualquer tipo de desgaste.

Assista ao vídeo completo:

