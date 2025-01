Criminoso volta ao local do crime e diz à vítima que vai devolver moto roubada, em Anápolis

Era cerca de 03h10, quando o jovem, de 26 anos, decidiu dar um tempo com os amigos

Samuel Leão - 30 de janeiro de 2025

Furto ocorreu no Centro de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Ao parar em um disk cerveja, situada no Centro de Anápolis, na madrugada desta quinta-feira (30), um jovem colocou as chaves da moto e o capacete sobre o balcão e entrou na tabacaria anexa ao estabelecimento. Em pouco tempo, ela foi surpreendido por um homem que desceu de um Hyundai HB20, colocou o capacete e fugiu com o veículo de duas rodas,

Era cerca de 03h, quando o jovem, de 26 anos, decidiu dar um tempo com os amigos. Após adentrar a tabacaria e deixar as chaves sobre o balcão da grade, ele percebeu outro homem, de camisa vermelha, que desceu de um Hb20 e tomou os itens, dando partida na moto.

Um primo da vítima ainda teria tentado correr atrás do suspeito, para recuperar o veículo, mas após ter algum objeto apontado contra ele, que não se sabe se era uma arma de fogo, desistiu da perseguição. Pouco tempo depois, o Hb20 teria retornado ao local.

Os ocupantes disseram que iriam devolver a moto da vítima, mas a situação teria ficado por isso mesmo. Assim, o jovem decidiu denunciar a situação para a Polícia Militar (PM), que acessou o Observatório de Segurança Pública Municipal e conseguiu verificar o ocorrido em vídeo.

O caso foi registrado com furto consumado e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!