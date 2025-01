Governo Federal anuncia concurso para Polícia Federal com salários iniciais de R$ 21 mil

Portaria interministerial com autorização para o concurso, incluindo número exato de vagas e cargos, será publicada em até duas semanas

Davi Galvão - 30 de janeiro de 2025

Imagem mostra agente da Polícia Federal. (Foto: Divulgação)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou a realização de um novo concurso para a Polícia Federal, que abrirá 2 mil vagas.

Com a seleção, o efetivo da corporação passará de 13 mil para 15 mil policiais, recuperando o quadro histórico da organização. O anúncio ocorreu no Palácio do Planalto após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que autorizou a realização do certame.

Lewandowski destacou que os novos policiais serão distribuídos em todo o país para reforçar o combate ao crime organizado, a segurança de fronteiras e o enfrentamento de crimes ambientais. De acordo com o ministro, a convocação será feita em duas etapas: mil profissionais em 2025 e outros mil em 2026.

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que acompanhou Lewandowski no anúncio, informou que a portaria interministerial com os detalhes do concurso, incluindo a distribuição das vagas entre os cargos de delegado, escrivão, papiloscopista, agente e perito, será publicada em até duas semanas.

Segundo a ministra, o governo priorizou a realização desse concurso para acelerar o ingresso dos novos policiais, embora o processo seletivo tenha um trâmite extenso. A expectativa é de que os aprovados assumam os postos no fim deste ano ou no início de 2025.

Dweck também ressaltou que a realização do concurso está alinhada à política de contenção de gastos do governo. A iniciativa não compromete a economia de R$ 1 bilhão com seleções públicas, conforme anunciado anteriormente e previsto na Lei Orçamentária Anual.