Rafa Kalimann é dispensada pela Imperatriz e não desfila como musa no Carnaval de 2025

"Ela foi dispensada pela presidente por não comparecer aos compromissos da escola" diz nota da assessoria

Folhapress - 30 de janeiro de 2025

(Foto: Instagram)

LUÍSA MONTE E GABRIEL VAQUER – Rafa Kalimann deixou o posto de musa da Imperatriz Leopoldinense e não desfilará mais neste ano no Carnaval carioca. A escola de samba do Rio de Janeiro divulgou a notícia nas redes sociais na noite desta quarta-feira (29).

“A musa Rafa Kalimann, não seguirá com a Imperatriz Leopoldinense para o Carnaval 2025. Desejamos sucesso em seus projetos futuros”, escreveu o perfil oficial da escola.

Segundo a escola, o cancelamento foi motivado pela falta de comprometimento de Kalimann. “Ela foi dispensada pela presidente por não comparecer aos compromissos da escola” diz nota da assessoria.

Segundo apurou a reportagem, a ex-BBB também não agradou à comunidade do bairro carioca de Ramos.

A Imperatriz Leopoldinense tem histórico de dispensar quem não agrada à comunidade e quem não se compromete com a escola. O mesmo aconteceu com a cantora Iza, que seria Rainha de Bateria da escola em 2023, mas foi dispensada ainda em outubro do ano anterior.