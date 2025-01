Adolescente suspeito de assassinar empresário a tiros é localizado e apreendido pela Rotam, em Goiânia

Corpo de Bombeiros esteve no local, mas só pôde constatar o óbito da vítima

Davi Galvão - 31 de janeiro de 2025

À esquerda empresário e ao lado, adolescente apreendido (Foto: reprodução)

Equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) localizaram e apreenderam o adolescente suspeito de ter assassinado um comerciante, a tiros, na manhã desta sexta-feira (31), em uma galeria no Setor Morada do Sol, na região noroeste de Goiânia.

No momento do crime, a vítima, identificada como Fernando Gomes Teixeira da Silva, de 31 anos, estava trabalhando quando foi surpreendida pela chegada do autor dos disparos, que chegou já de arma em punho e atirando contra ela.

Outras pessoas que estavam nas proximidades se assustaram com a movimentação, se jogando ao chão para buscar refúgio.

O Corpo de Bombeiros então foi acionado, encontrando a vítima desacordada e com sinais de perfuração no crânio, constatando o óbito ainda no local.

Após o atentado, o adolescente fugiu em uma motocicleta. A Polícia Militar (PM) também foi solicitada, dirigindo-se ao endereço, onde testemunhas auxiliaram nas investigações preliminares. Os policiais também tiveram acesso a câmeras de segurança que flagraram o momento do crime.

Diante das informações, o adolescente foi localizado pelas equipes da Rotam e retido sob custódia, permanecendo à disposição do Judiciário.

