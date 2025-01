Homem é assassinado enquanto trabalhava em galeria comercial de Goiânia

Corpo de Bombeiros esteve no local, mas só pôde constatar o óbito da vítima

Thiago Alonso - 31 de janeiro de 2025

Crime ocorreu em uma galeria de Goiânia. (Foto: Captura/Google Street View)

Um homem, de 31 anos, morreu após ser baleado, na manhã desta sexta-feira (31), em uma galeria do Setor Morada do Sol, região Noroeste de Goiânia.

A vítima estava no local onde trabalhava, quando um jovem portando uma arma de fogo chegou já disparando contra ela. Com o impacto, assustadas, outras pessoas se esconderam, no entanto, o homem logo caiu ao chão, visto que um dos tiros o atingiu.

O Corpo de Bombeiros então foi acionado, encontrando a vítima desacordada e com sinais de perfuração no crânio, sendo que o óbito foi confirmado em seguida, em decorrência de um traumatismo craniano.

A Polícia Militar (PM) também foi solicitada, dirigindo-se ao endereço, onde testemunhas auxiliaram nas investigações preliminares. Apesar disso, ninguém soube identificar o suspeito, apenas que se tratava de uma pessoa jovem e de baixa estatura.

Diante dessas informações, a corporação teve acesso às câmeras de segurança do estabelecimento – sendo possível identificar o suposto criminoso, que fugiu em uma motocicleta após o crime.

Agora, o caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade ao inquérito, a fim de localizar o suspeito.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!