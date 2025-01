Marginal Botafogo tem trechos interditados após tempestade cair em Goiânia

Acessos próximos à região do Setor Pedro Ludovico foram fechados por questões de segurança

Augusto Araújo - 31 de janeiro de 2025

Pista da Marginal Botafogo foi interditada após forte tempestade. (Foto: Divulgação/SET)

A Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) de Goiânia anunciou, nesta sexta-feira (31), a paralisação parcial de alguns trechos da Marginal Botafogo, após as fortes chuvas que caíram na região durante a manhã.

O primeiro deles foi entre a Avenida 2ª Radial e a Deputado Jamel Cecílio no sentido setor Pedro Ludovico-Centro. Conforme a pasta, um poste caiu e a haste de ferro ficou no meio da via, exigindo que a via fosse fechada por segurança.

Também foi fechado o acesso da 2ª Radial à Marginal Botafogo, no sentido setor Pedro Ludovico-Vila Redenção, assim como a entrada para quem vem do Alto da Glória, no sentido Pedro Ludovico, de forma preventiva.

Segundo a SET, o acesso à Marginal Botafogo está liberado para motoristas a partir da Avenida Deputado Jamel Cecílio.

A Equatorial Goiás já está trabalhando para fazer a troca do poste e a expectativa é de que o tráfego seja liberado, nos dois acessos, ao longo da tarde.