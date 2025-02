Jovem de 19 anos morre após colidir com caminhonete e ser atropelado por micro-ônibus em seguida

Vítima chegou a ser resgatada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em um hospital da região

Thiago Alonso - 01 de fevereiro de 2025

Gustavo de Souza Oliveira tinha 19 anos. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 19 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito durante a madrugada chuvosa deste sábado (1º), no município de Alexânia, a 118 km de Goiânia.

Acompanhado de um colega na garupa da motocicleta, Gustavo de Souza Oliveira pilotava pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira quando foi surpreendido pelo motorista de uma caminhonete, que, ao estacionar, abriu a porta do veículo sem observar a pista.

Sem estar preparado para a situação e com baixa visibilidade devido à chuva, o jovem acabou colidindo com o veículo, sendo arremessado ao chão juntamente com o passageiro.

Neste momento, um micro-ônibus que vinha atrás da motocicleta acabou atropelando Gustavo, que ficou caído desfalecido no chão, enquanto o garupa sofreu apenas ferimentos leves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiu ao endereço, realizando o resgate do motociclista e o encaminhando ao Hospital Municipal de Alexânia. Apesar dos esforços, o motociclista não resistiu e foi a óbito ainda na unidade de saúde.

Equipes da Polícia Militar (PM) estiveram no local do acidente e constataram o ocorrido. No entanto, durante as investigações preliminares, foi percebido que o motorista da caminhonete – que prestava apoio – acabou fugindo do local.

Agora, o caso deve ser encaminhado às autoridades competentes, que darão continuidade ao inquérito acerca do ocorrido.