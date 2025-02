Mecânico e jovem cliente “saem no braço” após desentendimento em oficina de Anápolis; assista

Prestador de serviços chegou a ser ameaçado de morte e câmeras registraram momento

Thiago Alonso - 01 de fevereiro de 2025

Cliente e mecânico entraram em luta corporal no meio da calçada. (Foto: Reprodução)

Uma briga entre um mecânico e um cliente acabou na delegacia, após um desentendimento acerca de um veículo na oficina, na noite desta sexta-feira (31), em Anápolis.

Na ocasião, um jovem de 26 anos havia deixado o carro em uma oficina, localizada no Jardim dos Ipês, região Norte do município.

Contudo, após finalizar os trabalhos e retirar o automóvel do local, ele teve outro problema: desta vez, uma pane teria ocorrido, impossibilitando que o veículo funcionasse.

Assim, com a ajuda do mecânico, foi feito um diagnóstico, o qual definiu que o empecilho se tratava de um defeito causado na bomba de combustível — situação que não estava incluída no primeiro orçamento.

Dessa forma, mais uma vez, o jovem deixou o carro na oficina. No entanto, como havia muitos outros automóveis ‘na frente’ para serem operados, ele se estressou e decidiu retirar o veículo do estabelecimento novamente e levar para casa.

O que o motorista não sabia era que o mecânico bateria mais tarde na porta da residência dele, indo tirar satisfações sobre o ocorrido, uma vez que o cliente retirou o automóvel sem nem mesmo avisá-lo.

Assim, ainda na rua, na porta da casa, eles iniciaram uma discussão que rapidamente se tornou uma briga, com o proprietário da oficina partindo para cima do jovem e o agredindo em meio a ameaças como “vou te matar”.

A situação só foi controlada após um vizinho, que ouvia os gritos, separar a briga, fazendo com que o mecânico fosse embora.

No entanto, ainda na mesma noite, o homem retornou ao local acompanhado de outro funcionário da empresa, levou o veículo de volta para a oficina e disse que só iria liberá-lo “após receber todo o pagamento” do serviço realizado.

Assim, o jovem acionou a Polícia Militar (PM), que se dirigiu ao endereço e encaminhou ambos os envolvidos para uma delegacia da Polícia Civil (PC), a qual ficou responsável pelo inquérito.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!