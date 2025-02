Capitais brasileiras estão entre as 10 cidades mais perigosas do mundo; confira quais

Resultado de uma pesquisa colocou o Brasil como o segundo país com o maior número de cidades no ranking das mais perigosas

Pedro Ribeiro - 02 de fevereiro de 2025

Fortaleza – CE. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Infelizmente, algumas capitais brasileiras estão em uma lista muito ruim: as cidades mais perigosas do mundo.

Não é novidade que a criminalidade é um problema social bastante triste no Brasil.

E apesar das várias qualidades do país, esse índice é preocupante.

O levantamento foi realizado pela Numbeo, uma plataforma que compila dados de diversas áreas, como segurança, saúde e qualidade de vida.

O resultado dessa pesquisa coloca o Brasil em uma posição de destaque, não pelo lado positivo, mas como o segundo país com o maior número de cidades no ranking das mais perigosas.

O Brasil e as capitais no ranking das mais perigosas

O estudo revelou um cenário preocupante de violência urbana, com várias capitais brasileiras figurando entre as 50 cidades mais perigosas do mundo.

Três dessas capitais ocupam as primeiras posições da lista: Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador.

Esse dado é alarmante, pois reflete uma realidade de violência crescente, que afeta tanto moradores quanto turistas.

O Rio de Janeiro, famoso por suas praias e o Carnaval, ocupa uma das posições mais altas no ranking de criminalidade.

Fortaleza, com suas praias paradisíacas, também aparece entre as mais perigosas, seguida de Salvador, conhecida por sua história e cultura.

Essas cidades enfrentam uma violência urbana sistêmica, que exige ações urgentes para melhorar a segurança e o bem-estar da população.

Outras capitais brasileiras também estão no ranking

Além das três principais capitais brasileiras mencionadas, outras grandes cidades brasileiras figuram na lista das mais perigosas.

Recife, Porto Alegre, São Paulo, Campinas e Belo Horizonte também enfrentam sérios desafios em relação à segurança pública.

Esses índices preocupantes são reflexo de uma combinação de fatores, como a desigualdade social, a falta de políticas públicas eficazes e a violência em áreas periféricas, que afeta especialmente a segurança dos cidadãos e a qualidade de vida nas grandes metrópoles.

A presença de tantas capitais brasileiras no ranking das cidades mais perigosas revela que a violência urbana é um problema sistêmico, que exige soluções integradas e urgentes para que a segurança possa ser restaurada em muitas dessas cidades.

