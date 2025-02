Estilista goiana leva moda feita no Cerrado para palcos internacionais ao estrear na New York Fashion Week

Acessórios da marca já foram usados por celebridades como Gisele Bündchen e Anitta, e agora colaboram com coleção de outra goiana

Natália Sezil - 02 de fevereiro de 2025

Estilista Eleonora Hsiung e acessório produzido pelo ateliê de mesmo nome. (Foto: Reprodução)

Fundado na capital goiana em 2010, o Atelier Eleonora Hsiung representa a moda goiana em palcos internacionais no próximo sábado (08), quando acontece a New York Fashion Week (NYFW) no Sony Hall, em plena Times Square.

A participação da goianiense é resultado de uma parceria com a coleção Frame of Freedom, da marca Kennzai, da estilista Bel Zaiden, para a qual Eleonora produz acessórios e joias – brincos, colares, anéis, acessórios de mão e cabeça, além de uma armadura especial para a ocasião.

Já tendo colaborado com grandes marcas na São Paulo Fashion Week e ganhado espaço entre celebridades como Gisele Bündchen e Anitta, a expectativa da estilista é que o desfile em Nova York seja um marco na história do ateliê – não apenas ao representar uma oportunidade de visibilidade, mas também ao celebrar o design autoral brasileiro, a capacidade de desafiar normas e o compromisso com a inovação.

A semana da moda de Nova York abre o calendário das edições mais importantes, que incluem Paris, Milão e Londres. Para a estilista goiana, a expectativa é de que, “neste dia, a moda será mais do que roupas. Será um manifesto criativo, onde arte, liberdade e criatividade disruptiva se encontram”.

Ela compartilha que a coleção de estreia da Kennzai na NYFW é um manifesto “que celebra a independência feminina e o poder da expressão individual”.

Apesar da clara inspiração nas produções de Zaiden – que também é goiana, mas radicada nos Estados Unidos – as criações de Eleonora também têm outra fonte referencial: a obra da artista Aida Mahmudova, do Azerbaijão. Ela compartilha que considerou, em especial, a exposição “Room With a View” e o conceito de “liminality”, que exploram os estados de transição e transformação e questionam o espaço e a liberdade.

Foi a partir disso que o ateliê usou materiais e formas que conectam arquitetura, moda e poesia visual para criar peças autorais. “A nossa nova coleção reflete a linguagem arquitetônica, a estética fluida da Kennzai e o nosso DNA ousado e inconformista”, posiciona a autora, que defende que acessórios são elemento principal para trazer identidade e autenticidade às mulheres.

A estilista finaliza: “agora, a nossa participação na NYFW é mais um marco que reafirma o compromisso do atelier em levar o design brasileiro e goiano para o cenário global”.