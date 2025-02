Início de semana em Goiás deve ser de tempestades acompanhadas de rajadas de vento

Meteorologia aponta que cenário continua até o meio da semana, quando chuvas diminuem e o sol passa a aparecer mais

Natália Sezil - 02 de fevereiro de 2025

Tempo chuvoso em Goiás. (Foto: Divulgação/Agência Cora de Notícias)

O início desta semana deve ser de tempestades em todo o estado, com incidência de ventania e temperaturas altas, segundo aponta um boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) neste domingo (02).

A previsão é de que haja chuvas intensas, de 30 a 50 mm por hora ou de até 70 mm por dia, com rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h e descargas atmosféricas, em especial nesta segunda-feira (03).

O cenário deve persistir até quarta-feira (05), quando o prognóstico aponta que o volume de precipitações já diminui em todo o estado. À medida que a chuva reduz, também há mais horas de sol, o que eleva as temperaturas máximas.

Até lá, as regiões mais afetadas pelas tempestades são o Norte, Leste e Centro goiano, onde a estimativa é de que caiam 45,0 mm, com sol e pancadas de chuvas isoladas. Sudoeste, Oeste e Sul de Goiás não ficam muito abaixo, com índice de 40,0 mm.

A cidade mais afetada pelas pancadas de chuvas deve ser Luziânia, onde o Cimehgo prevê 18,0 mm de precipitação. Já em Goiânia e outros 15 municípios, a expectativa é pouco menor: de 15,0 mm.

É o caso de Araguapaz, Aruanã, Barro Alto, Caiapônia, Ceres, Cristalina, Cocalzinho, Firminópolis, Goianésia, Goiatuba, Ipameri, Itumbiara, Porangatu, Rubiataba e Três Ranchos.

Em Anápolis, chove 12,0 mm, assim como em Jataí, Iporá, Santa Helena e Palmeiras de Goiás.

De acordo com o Cimehgo, a formação de tempestades acontece por influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) – um corredor de nuvens que corta o Brasil. A junção de calor e umidade também afeta na previsão.