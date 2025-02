Oswaldo Montenegro celebra mais de 50 anos de carreira com show em Goiânia

Turne "O Melhor da Vida Ainda Vai Acontecer" já tem ingressos disponíveis

Natália Sezil - 02 de fevereiro de 2025

Oswaldo Montenegro durante apresentação. (Foto: Divulgação)

Dono de músicas como “A Lista”, “Outra Vez”, “Quando a gente ama” e “Bandolins”, Oswaldo Montenegro celebra os mais de 50 anos de carreira na turnê “O Melhor da Vida Ainda Vai Acontecer”. O evento conta com show no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia, no dia 22 de março.

Os ingressos já podem ser adquiridos online, pelo site Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 120. Há diversas categorias de ingresso, desde plateia superior até poltrona premium, e a meia-entrada solidária está disponível mediante a entrega de alimento não perecível.

A apresentação promete ser uma oportunidade aos fãs do artista de relembrar os grandes sucessos da carreira, que começou nos anos 1970 e seguiu com um repertório vasto.

O cantor acumula 45 álbuns e sete DVDs, além de somar mais de 160 milhões de visualizações em clipes e filmes no YouTube. Além da carreira musical, também atuou como diretor e roteirista, realizando longas-metragens.

Músico do MPB, Oswaldo já se apresentou em Goiânia e Anápolis em oportunidades passadas, tanto em 2023, quanto em 2024.