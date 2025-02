Saneago anuncia manutenção em Goiânia entre segunda e quinta-feira; veja bairros que serão afetados

Durante o período, abastecimento de água será afetado

Da Redação - 02 de fevereiro de 2025

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

Entre os dias 03 e 06 de fevereiro, equipes da Saneago realizarão intervenções programadas na região Noroeste de Goiânia.

As manutenções estão programadas para serem realizadas das 07h às 18h. Neste período, os registros serão fechados, o que pode afetar o abastecimento de água.

A intenção dos trabalhos é melhorar a operação dos sistemas. O fornecimento será retomado de maneira gradual, após a conclusão dos trabalhos.

Confira o cronograma de intervenções na região Noroeste de Goiânia

Segunda-feira (03): serviço será executado na Rua H, entre as ruas Apólice e SPT-12, no Parque Tremendão. Com isso, o abastecimento pode ser afetado nos bairros Estrela Dalva e Parque Tremendão.