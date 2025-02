Datas de casamento que são consideradas “de sorte” – veja se a sua está na lista

Separamos algumas temporadas importantes para você avaliar bem e pensar se também serve para o seu casório

Magno Oliver - 04 de fevereiro de 2025

Noiva teria mentido a respeito da celebração para obter um orçamento menor. (Foto: Ilustração/Emma Bauso/Pexels)

Escolher a data de um casamento é um momento para lá de importante para um casal que se ama. Vários fatores são levados em conta. Separamos algumas delas para você:

Datas de casamento que são consideradas “de sorte” – veja se a sua está na lista

1. Datas de luas cheias

Isso mesmo, casar em noites de lua cheia é uma tradição vista como um momento mágico. Assim, o momento de transição dessas datas simboliza abundância, fertilidade, amor e muita prosperidade. Sem contar que o céu fica lindo nessa fase da lua.

2. 29/02 – Ano bissexto

Outra boa e emblemática data para se casar é o dia 29 de fevereiro, momento de ano bissexto. Assim, o raro dia traz a simbologia da exclusividade, tornando o casamento uma celebração única e memorável para você e a pessoa que ama.

3. 14/02 – Dia de São Valentim

No dia 14 de fevereiro, comemora-se o Dia de São Valentim ou Dia dos Namorados em vários países pelo mundo. Assim, além de ser uma data que simboliza o amor e a celebração de relações afetivas, também marca um momento muito importante para um casal que se ama muito.

4. 07/07 – simbologia da sorte no amor

A data do 7 de julho tem uma representação simbólica muito forte em alguns países lá fora. Acontece que o número 7 é visto como sagrado em muitas culturas pelo globo terrestre e representa a perfeição e sorte para os que se amam.

5. Aniversário de Namoro

Essa data é um momento especial e simbólico para ambas as partes e celebra toda a história do casal. Assim, tudo fica ainda mais especial e a data jamais será esquecida. Isso traz prosperidade e muita paz no caminho dos casais.

6. Temporada de férias

Por fim, é o momento de descanso e lazer para conseguir reunir o maior número possível de convidados em um só evento. Muitos pedidos de casamento ocorrem entre os meses de julho, dezembro e/ou janeiro, na temporada de férias.

