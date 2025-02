Governo de Goiás divulga lista de estudantes classificados no ProBem; confira

Programa disponibiliza descontos em mensalidades para alunos em vulnerabilidade social em instituições particulares de todo estado

Thiago Alonso - 04 de fevereiro de 2025

ProBem oferece bolsas com desconto para estudantes universitários. (Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

O Governo de Goiás divulgou nesta terça-feira (04) a lista de estudantes goianos contemplados com o benefício do Programa Universitário do Bem (ProBem) para o semestre 2025/1.

Ao todo, mais de quatro mil bolsas de estudo para o ensino superior foram ofertadas, sendo três mil na modalidade parcial (50% do valor da mensalidade, limitadas a R$ 650) e outras mil integrais (100% do valor da mensalidade, limitadas a R$ 1.500). Cursos como Medicina ou Odontologia têm limites maiores: R$ 2.900 para parciais e R$ 5.800 para integrais.

A lista dos classificados já pode ser conferida no site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e inclui 94 instituições de ensino de todo o estado.

Apesar da divulgação, o prazo para interposição de recursos segue até a próxima sexta-feira (07), com o resultado final e a relação dos selecionados sendo divulgados no dia 11 de fevereiro.

Caso o beneficiário já tenha pago a matrícula e ganhe a bolsa, a OVG poderá solicitar à faculdade o reembolso do valor ou da diferença, dependendo da modalidade contemplada.

Próximos passos

Agora, os selecionados têm até o dia 28 de fevereiro para comprovar a regularidade dentro dos requisitos mínimos do ProBem, que incluem: registro atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); matrícula ativa na modalidade presencial em alguma das instituições de ensino superior contempladas; residir em Goiás e estar cursando a primeira graduação.

Caso a matrícula do estudante não seja confirmada até a data mencionada, ele perderá o direito ao benefício, e a bolsa irá compor o saldo de vagas direcionadas aos próximos classificados, conforme prevê o edital.

Em caso de dúvidas, o Goiás Social disponibiliza a Central de Relacionamento do ProBem pelos telefones: (62) 3270-8500 (região metropolitana), 0800 062 9413 (interior) ou ainda pelo WhatsApp (62) 99641-6090, com atendimentos realizados de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.

