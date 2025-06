As 6 barbearias mais bem avaliadas de Goiânia para manter o estilo

Seja você um entusiasta da navalha ou um amante do degradê perfeito, confira essa lista

Anna Júlia Steckelberg - 18 de junho de 2025

(Foto: Instagram)

Quem disse que barbearia é tudo igual claramente não passou pelas mais bem avaliadas de Goiânia.

A capital goiana vem se destacando quando o assunto é o cuidado com o visual masculino, e não é à toa. Entre navalhas afiadas, playlists estilosas e um bom chope gelado, as barbearias da cidade se transformaram em verdadeiros destinos de experiência, e não apenas de estética.

Se você está em busca de mais do que um corte de cabelo ou uma barba bem feita, e quer se sentir em um ambiente pensado para valorizar seu estilo e bem-estar, a lista abaixo vai ser um prato cheio.

Separamos seis barbearias que conquistaram o público e se tornaram referência quando o assunto é atendimento, ambiente e, claro, aquele visual de respeito.

As 6 barbearias mais bem avaliadas de Goiânia para manter o estilo

1. New Vikings Barbearia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NEW VIKINGS BARBEARIA (@nvkbarbeariamoderna)

No coração do Setor Bueno, a New Vikings Barbearia é mais que um salão: é uma imersão no universo masculino moderno com um toque retrô.

Motos clássicas, sinuca, loja de moda, bar com whiskys e chopes artesanais, tudo isso sem deixar de lado o que importa: cortes de alto nível, manutenção de barba e cuidados especiais com o couro cabeludo. Com nota máxima nas avaliações, o espaço conquista pelo estilo e pelo atendimento de excelência.

2. W. Barber Club

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 𝐖. 𝐁𝐀𝐑𝐁𝐄𝐑 𝐂𝐋𝐔𝐁 | Barbearia em Goiânia (@wbarbersclub)

Localizada no Setor Marista, a W. Barber Club une elegância e descontração em um espaço ideal para quem quer manter o visual impecável sem abrir mão do conforto.

O ambiente é moderno e acolhedor, com uma trilha sonora refinada e profissionais afiados. Atendimento para todas as idades, inclusive para os pequenos, com agendamento prático pelo WhatsApp. Nota 10 em tudo.

3. Fast Barber

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Barbearia FASTBARBER Jardim Goiás (@fastbarber.oficial)

Com uma proposta ágil e moderna, a Fast Barber se destaca pela praticidade: não precisa agendar.

Ideal para quem tem rotina corrida, mas não abre mão de um bom atendimento e de sair de lá renovado.

O ambiente é estiloso e acolhedor, e os barbeiros se preocupam com cada detalhe. É a combinação perfeita entre eficiência e estilo.

4. Lottus Barbearia Clube

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marcos Rennan Santos: Barbeiro | Visagista (@barberrennan)

Se a sua ideia é viver uma experiência relaxante enquanto dá aquele trato no visual, a Lottus, no Jardim América, é o destino ideal.

Além dos serviços de corte e barba, o cardápio inclui relaxamento, platinado, terapia para barba e até cuidados com mãos e pés.

O ambiente é familiar, limpo e cheio de energia boa. Ideal para todas as idades e necessidades.

5. Barbearia 235

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 235 Barbearia (@235.barbearia)

Pertinho do Parque Vaca Brava, essa barbearia virou queridinha desde 2020.

Com uma equipe antenada nas últimas tendências e um clima de acolhimento, o local atende com excelência tanto homens quanto mulheres.

O ambiente é moderno e confortável, com foco total na autoestima dos clientes. Os elogios à equipe são unanimidade.

6. American Barbershop

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por AMERICAN BARBERSHOP (@american.barbershop)

Inspirada nas tradicionais barbearias americanas, essa unidade no Negrão de Lima une estilo retrô, bom atendimento e preços acessíveis.

Desde 2016, se tornou referência pela proposta descontraída e familiar.

É o lugar ideal para quem curte assistir a um jogo, tomar um café e ainda sair com o visual alinhado. Cabelo, barba e design de sobrancelhas são só o começo da experiência.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!