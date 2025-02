Desvios do trânsito da Marginal Botafogo terão auxílio do Waze em casos de alagamento

Informações serão cruzadas com a Guarda Civil Metropolitana e Defesa Civil

Paulo Roberto Belém - 05 de fevereiro de 2025

Parte do muro de contenção da Marginal desabou após as chuvas. (Foto: Reprodução)

Dois anúncios feitos na mais recente reunião do Gabinete de Crise Climática de Goiânia, realizada nesta quarta-feira (05), prometem ser facilitadores quanto aos desvios da Marginal Botafogo, em Goiânia, quando ocorrer alagamentos que demandem as intervenções.

Segundo o prefeito Sandro Mabel (UB), uma parceria com o aplicativo de navegação Waze e com as rádios comerciais da capital ajudarão, respectivamente, na sinalização e nos informes das eventuais alterações viárias no local.

A ideia é que em momentos de chuva que demandem uma ação viária, os membros do comitê tenham como sinalizar a interdição de pontos da via de forma automática, desconsiderando a interação dos usuários do aplicativo, como é de praxe.

“Por meio desse convênio que fizemos, nós conseguimos colocar as barreiras digitais para as pessoas não irem para aquele local e já dar alternativa para onde vai. Então, nós temos mais essa ferramenta”, avaliou o prefeito.

Cadeia de rádio

Outra ação vinculada ao assunto, consiste na celebração de um outro convênio, desta vez, com as rádios tradicionais da capital. O Gabinete de Crise Climática atuará em parceria com 22 emissoras, que devem emitir alertas de chuvas e de riscos de alagamentos.

“Quando a chuva começar a se aproximar, a Defesa Civil já avisa as rádios para os motoristas ficarem prevenidos”, afirmou Mabel.

Como funciona

O coordenador municipal de Defesa Civil, Robledo Mendonça, explica que os próprios usuários do Waze relatam ao aplicativo problemas ocorridos, como acidentes e interdições de vias.

“Vamos cruzar essas informações com as da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Defesa Civil próximas à região, que podem conferir a situação. Se for um alagamento de risco, por exemplo, nós, como editores agora do Mapa Waze, fazemos essa interdição virtual”, esclarece.

Segundo o coordenador, a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) é que o período de chuvas se estenda até o final de abril. “Até lá, usaremos todos os instrumentos de que dispomos, inclusive aplicativos”, define Robledo.