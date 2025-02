Motoristas de aplicativo de Anápolis divergem sobre avaliações dos passageiros: “ter nota 5 nem sempre é bom”

Portal 6 embarcou em duas corridas distintas e ouviu a opinião dos prestadores de serviço

Paulo Roberto Belém - 05 de fevereiro de 2025

Motorista aceitando corrida em app de mobilidade (Foto: Captura de tela / Youtube)

Você que usa o serviço de aplicativos de mobilidade para se locomover se preocupa com a avaliação individual atribuída pelas plataformas? Pois, bem. O Portal 6 embarcou em duas corridas distintas para saber o quanto ela é considerada pelos motoristas que fomentam a prestação do serviço.

Na primeira delas, utilizando a plataforma 99, ao adentrar no veículo, a reportagem logo perguntou: você considerou a nota do solicitante para aceitar a corrida?

Matheus Silva, que atendeu a chamada específica, disparou. “Então. 4,86 é uma boa nota [que era a de referência do passageiro]”. Questionado o porquê, ele, que dirige há cinco anos para a plataforma, disse que prefere aceitar corridas com avaliações entre 4,8 e 4,9 alguma coisa.

“São as aceitáveis para mim. Mas tem um detalhe: se for nota 5, a depender do horário, é suspeito”, sustentou.

O prestador justificou que há a possibilidade de ser um cadastro muito recente, sem muitas avaliações e que isso é um critério para ele. “Ninguém é perfeito para ter uma nota cinco estando há muito tempo usando o aplicativo”, resumiu.

Troca de motorista

Na segunda corrida solicitada, por outro lado, o motorista Luciano Rodrigues, que tem o mesmo tempo de prestação de serviço que o primeiro para a Uber, disse que a régua utilizada para aceitar corridas, considerando a avaliação, é 4,20.

“Tem motorista, que olha muito essa situação da nota. Eu mesmo, não olho. Eu, sinceramente, olho o valor da corrida. Para mim, Anápolis é uma cidade tranquila”, entende.

Sobre o parâmetro do colega anterior, de pensar antes de aceitar uma corrida em que o passageiro teria a nota 5, ele disse confiar na avaliação máxima. “Cada um pensa de uma forma”, finalizou.