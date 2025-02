Turista morta em desabamento de teto de igreja havia chegado a Salvador na véspera

Informação foi passada à Polícia Civil por um amigo da paulista de Ribeirão Preto

Folhapress - 06 de fevereiro de 2025

CLAUDINEI QUEIROZ – Giulia Panchoni Righetto, 26, que morreu no desabamento do forro do teto da Igreja e Convento de São Francisco, na tarde desta quarta-feira (5), no Pelourinho, em Salvador, havia chegado à cidade no dia anterior.

A informação foi passada à Polícia Civil por um amigo da paulista de Ribeirão Preto, que foi à delegacia para depor e também fazer o reconhecimento do corpo.

Segundo Daniela Albuquerque, delegada titular da Deltur (Delegacia de Proteção ao Turista) da capital baiana, Giulia estava na cidade com três amigos: dois homens e uma mulher.

“Uma foi socorrida e passa bem. Inclusive, um dos amigos já foi à delegacia e reconheceu ela como sendo a amiga que estava com ele no passeio. Ela chegou de Morro de São Paulo nesta terça. Os amigos é que estão em Salvador há uma semana”, diz a delegada, referindo-se ao ponto turístico no município de Cairu, distante 63 km de Salvador.

Igreja de São Francisco é revestida a ouro e patrimônio nacional O acidente ocorreu por volta das 14h30. O corpo de Giulia foi retirado do templo por volta das 17h pelo DPT (Departamento de Polícia Técnica) e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Nascida em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Giulia fez o ensino básico no Colégio Marista cidade. Depois do ensino médio, ela se mudou para São Paulo e cursou comunicação social de 2016 a 2019 na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).

Durante esse período, ela foi consultora na ESPM Social, uma agência de voluntariado universitário com foco em marketing, gestão e comunicacao.

Naquele mesmo ano, ela foi contratada pela multinacional de alimentos Mondelèz como analista de marketing.

Em 2022, Giulia concluiu um curso de especializacao em Cultura Material e Consumo na Escola de Comunicacoes e Artes da USP. Sua monografia teve o título “O Papel das Marcas de Bem-Estar Sexual na (Des)Construção da Sexualidade Feminina”.

Bombeiros retiram da igreja o corpo de Giulia, após o trabalho de perícia da Defesa Civil Fernando Vivas Folhapress A imagem mostra uma operação de resgate em uma área urbana. Várias pessoas estão presentes, incluindo membros da polícia militar e equipes de resgate vestindo uniformes laranja e capacetes brancos. Há uma fita amarela de isolamento no local. Ao fundo, uma parede com azulejos e portas verdes é visível, além de um grupo de pessoas observando a cena. **** De acordo com as autoridades, outras cinco pessoas foram atingidas pelos escombros do desabamento e tiveram ferimentos leves, mas não correm risco de morte. O corpo de Giulia foi retirado do local por volta das 17h, após o trabalho da perícia da Defesa Civil.

O desabamento ocorreu por volta das 14h30. Segundo a Defesa Civil, não era momento de missa, mas havia um fluxo de visitantes.

COMO FICOU O INTERIOR DA IGREJA APÓS O DESABAMENTO

O órgão informou que acompanha a ocorrência e que interditou o local. “É um episódio onde teve o desabamento de quase a integralidade da parte central da igreja. Claro que tem ainda as partes laterais, e essas são merecedoras de atenção. A igreja vai ficar, obviamente, isolada, porque no cenário que encontramos hoje, infelizmente, perdemos uma vida”, declarou Sósthenes Macedo, diretor da Defesa Civil de Salvador.

A Arquidiocese de São Salvador divulgou uma nota em solidariedade à Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil, Ordem dos Frades Menores, com as vítimas e suas famílias. “Rogamos a Deus, de modo especial, consolo para a família enlutada e a plena recuperação dos feridos”, disse.

O comunicado afirma ainda que o patrimônio histórico “é de valor inestimável para a humanidade”.

“Testemunho da fé de um povo e, dos Frades Franciscanos Menores, em particular, que por mais de três séculos se empenham na preservação desta obra nascida da fé”, completou a arquidiocese, em nota.