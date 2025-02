O truque para gravar vídeos perfeitos no celular sem tremer

Com alguns ajustes técnicos e até acessórios, você se torna quase que um videomaker profissional

Magno Oliver - 07 de fevereiro de 2025

Existem aplicativos que melhoram a qualidade da sua foto. (Foto: Captura de tela / Youtube)

Existem alguns truques que são ideais para gravar vídeos perfeitos pelo celular que não estouram a imagem e não ficam tremidos. Confira algumas técnicas que separamos para você:

1. Procure usar tripé ou algum suporte fixo

Tripés pequenos e flexíveis custam pouco e garantem firmeza e estabilidade na hora da gravação. Assim, eles evitam tremores e permitem enquadramentos precisos e com mais qualidade de imagem.

2. Segure bem o celular com as duas mãos

Pode parecer uma estratégia óbvia, mas muita gente sempre usa o celular só com uma mão, até mesmo na hora de gravar um vídeo. Assim, segurar com firmeza a tela e apoiar os cotovelos no corpo reduz movimentos bruscos. A técnica é simples, mas ajuda a garantir um vídeo estabilizado e com boa imagem.

3. Ative sempre a estabilização de imagem

Antes de fotografar, filmar, gravar vídeos curtos ou longos, é importante se lembrar desse recurso. Assim, muitos celulares têm essa função nas configurações da câmera. O recurso de estabilização de imagem ajuda a corrigir pequenos tremores que nós mesmos causamos.

4. Faça o truque dos cotovelos

Tem uma técnica que muitos influenciadores e artistas famosos usam que é o truque dos cotovelos. Você vai pegar o celular com as duas mãos, fixar os cotovelos na cintura ou barriga e gravar com os braços apoiados.

Assim, ao gravar em movimento, mantenha uma postura estável. Passos curtos e suaves também ajudam a evitar balanços e tremores.

5. Use gimbals ou estabilizadores móveis

Depois que inventaram esse aparelho, as produções audiovisuais nunca mais foram as mesmas. Assim, esses acessórios mantêm o celular com a gravação nivelada, mesmo em movimento e lugares com pouca iluminação. São ideais para quem grava com frequência e precisa de um apoio para captar boas imagens e vídeos de qualidade.

6. Busque captar sempre em lugares de superfícies planas

Por fim, outro detalhe que faz toda a diferença na hora de gravar um vídeo. Você vai apoiar o celular em mesas, paredes ou outros objetos com superfícies lisas para garantir firmeza e qualidade de imagem. Ladeiras, subidas ou lugares com superfícies disformes atrapalham na qualidade de vídeo.

