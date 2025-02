‘Ainda Estou Aqui’ é exibido em 700 salas dos EUA e passa dos US$ 2 milhões

Longa recebeu o prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano no Goya

Beatriz Bueno - 09 de fevereiro de 2025

Fernanda Torres é a protagonista de ‘Ainda Estou Aqui’. (Foto: Divulgação/Sony Picture)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – “Ainda Estou Aqui” continua ganhando visibilidade no cenário internacional. O filme brasileiro, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, aumentou o número de cinemas em que é exibido nos Estados Unidos, elevando, consequentemente, sua arrecadação neste fim de semana.

O filme arrecadou mais de US$ 1 milhão – cerca de R$ 5,8 milhões na cotação atual -neste fim de semana nos EUA, sendo exibido em 704 cinemas, segundo o site IndieWire. Até então, o longa brasileiro era exibido em 93 salas.

O faturamento do filme no país até agora é de cerca de US$ 2,3 milhões -o que equivale a R$ 13,4 milhões.

“Ainda Estou Aqui” segue em uma campanha intensa de premiações, alcançando feitos históricos. No último sábado, 8, o filme recebeu o prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano no Goya, principal premiação do cinema espanhol.

Além disso, o longa concorre a três estatuetas do Oscar: Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Atriz, pela interpretação de Fernanda Torres -que levou prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro.