Após 06h presa em elevador, mulher é resgatada pelos bombeiros e descobre que está grávida

Toda a situação ocorreu enquanto ela tentava sair de casa para ir trabalhar

Davi Galvão - 09 de fevereiro de 2025

Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate. (Foto: Divulgação)

Uma mulher, que estava indo ao trabalho, passou por momentos de sufoco no prédio onda mora, após ficar presa por seis horas no elevador e precisar ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, em Luziânia. Porém, durante esse infortúnio, ela recebeu uma ligação com uma notícia ainda mais chocante.

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (07), no bairro Jardim Zuleika. Moradores do condomínio residencial afirmaram que a mulher tentou ligar para diversos vizinhos, até que finalmente alguém a atendeu.

Os condôminos então, cientes da situação, tentaram achar a chave do elevador e até forçaram a abertura da porta com um pé de cabra, mas não tiveram sucesso.

Assim, o Corpo de Bombeiros compareceu ao local, localizou a moradora e, após se certificarem que ela estava bem, deram início aos trabalhos.

Após tentarem abrir a porta com o uso de equipamento especial, perceberam que a mesma estava empenada, devido ao uso do pé de cabra. Por conta disso, os militares tiveram de subir na casa de máquinas para liberar a trava manual.

A mulher foi então finalmente resgatada, sem nenhum ferimento e já saindo do elevador com uma boa notícia. Isso porque, durante o tempo em que esteve presa, recebeu a notícia, através do telefone, de que estava grávida.