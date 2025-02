Filho tenta defender a mãe de cachorro e tem parte do lábio e da língua arrancada em Anápolis

Animal teria avançado contra tutora após ser repreendido

Davi Galvão - 09 de fevereiro de 2025

Vítimas foram encaminhadas ao Heana. (Foto: reprodução)

Uma idosa foi atacada pelo cachorro da família, na tarde deste domingo (09), em Anápolis, após repreender o animal. O filho, que tentou defender a mãe, também sofreu sérias lesões, chegando a ter parte do lábio e língua arrancados.

O caso aconteceu no Jardim dos Ipês e, segundo a vítima, se deu após ela notar um comportamento estranho no cão, da raça chow-chow, que estava arranhando o chão.

Ao repreender o cachorro, a idosa foi então atacada pelo animal. O filho, vendo a cena se desenrolar, prontamente partiu ao auxílio da mãe, tornando-se ele alvo das mordidas.

Em imagens, é possível ver as extensões das lesões provocadas no jovem, que teve a parte superior do lábio e um pedaço da língua arrancados, além de um corte severo na região do braço.

Ambas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), para receberem atendimento médico

A última informação apurada foi de que o cachorro teria fugido de casa após o ataque.