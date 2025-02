Cidade em Goiás tem situação de emergência reconhecida após ser atingida por fortes chuvas

Tempestades caíram no município no mês de janeiro e provocou diversos danos

Pedro Hara - 10 de fevereiro de 2025

Cidade do Faina, na região Noroeste de Goiás. (Foto: Reprodução)

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) declarou estado de emergência na cidade de Faina, no Noroeste Goiano, devido às fortes chuvas que caíram na cidade no mês de janeiro.

A portaria com o reconhecimento da situação foi publicada na edição da última sexta-feira (07) do Diário Oficial da União (DOU).

Recentemente, o município de Uirapuru, também na região Noroeste de Goiás, recebeu R$ 336 mil do Governo Federal para utilizar em ações de resposta às fortes chuvas que atingiram a cidade no primeiro mês do ano.

Além de Faina, outras 48 cidades de 14 estados, também tiveram a situação de emergência reconhecida pelo MIDR.