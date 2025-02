Com uma só saída para o resto da cidade, trânsito no Recanto do Sol deve passar por alterações após testes da CMTT

Experimentações realizadas nesta segunda-feira (10) devem trazer diagnósticos para desafogar os congestionamentos constantes da região

Thiago Alonso - 10 de fevereiro de 2025

Testes foram realizados no bairro Recanto do Sol. (Foto: Divulgação/CMTT)

Motoristas que passaram pela região do Recanto do Sol, no Nordeste de Anápolis, no início manhã desta segunda-feira (10), enfrentaram um congestionamento muito além do já habitual.

Isso porque agentes da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizaram em pleno horário de pico um novo teste para desafogar o trânsito da região.

Ao Portal 6, o engenheiro de trânsito da CMTT, Igor Lino Siqueira, explicou que o horário para realizar o procedimento foi necessário nesse período do dia exatamente por ser o de maior demanda.

Segundo o engenheiro, uma das intervenções testou o fluxo pela Rua Dona Andrelina, permitindo que motoristas tivessem acesso direto à BR-414.

Antes, os veículos precisavam passar por um posto de combustível na saída da região para acessar a rodovia e isso causava mais congestionamento.

Outras experimentações na parte interna do trevo foram feitas. Uma delas é passando pelo primeiro acesso da BR-153, próximo à rotatória, para que os condutores acessem as avenidas Brasil e Universitária.

“Esse teste visa garantir segurança e trazer uma certa mobilidade para o trânsito, com fluidez maior para quem sai do Recanto do Sol, principalmente no horário de pico da manhã”, explicou à reportagem.

A partir das métricas coletadas, a CMTT poderá fazer novas simulações futuramente. No entanto, segundo Igor, ainda não há previsões para tal.

“A expectativa é ganhar pelo menos de 10 a 15 minutos inicialmente, mas a intenção é que, com as alterações implementadas, possamos trazer uma melhora significativa, garantindo um trânsito fluido como em qualquer outra região da cidade”, concluiu.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!