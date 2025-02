Como conservar as bananas por mais tempo (assim não vai estragar)

Esse método não apenas prolonga a durabilidade da fruta, mas também preserva seus nutrientes e sabor

Ruan Monyel - 10 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@patytorresrj)

Nada mais chato do que ver aquelas bananas deliciosas e maduras ficarem podres e escuras em poucos dias, não é mesmo?

Mas calma, existe uma forma simples de conservá-las por mais tempo, sem gastar com produtos caros ou investir em técnicas mirabolantes.

Esse método não apenas prolonga a durabilidade da fruta, mas também preserva seus nutrientes e sabor. Ficou curioso? Leia até o fim e veja como fazer.

Como conservar as bananas por mais tempo (assim não vão estragar)

As bananas são frutas deliciosas, nutritivas e extremamente versáteis, mas um dos maiores desafios ao comprá-las é evitar que amadureçam rápido demais e acabem estragando.

Quem nunca comprou um cacho e, em poucos dias, percebeu que as frutas estavam escuras e moles? Isso acontece porque elas continuam o processo de maturação mesmo depois de colhidas.

No entanto, existe um truque simples e muito eficiente para conservar as bananas por mais tempo, mantendo-as prontas para o consumo por vários dias.

Para evitar que estraguem rapidamente, basta cortá-las ao meio e colocá-las em um saquinho plástico de supermercado.

Agora, leve-as ao congelador e pronto! Com esse método, as bananas não ficam escuras e preservam seu sabor e textura por mais tempo.

Outro benefício desse truque é que ele evita desperdícios, pois muitas vezes, ao perceber que as frutas estão passando do ponto, as pessoas acabam jogando-as fora.

Com esse método de armazenamento, você pode comprar bananas sem medo de que estraguem rapidamente e utilizá-las em diversas receitas. Veja o vídeo:

