6 alimentos que você guarda no lugar errado e nem sabia

Nutricionista elencou alguns itens que a gente deve ter cuidado ao armazenar na nossa casa

Magno Oliver - 10 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/TV Gazeta)

Existem alguns alimentos que muita gente guarda em lugares errados sem saber que existem locais corretos para armazená-los se quiser manter uma boa durabilidade.

Dessa forma, o nutricionista clínico indiano Jhanvi Sanghvi listou alguns desses alimentos que nunca devem ser refrigerados para o bem da nossa saúde.

1. Tomates

Muita gente guarda o tomate no lugar errado a vida inteira. Acontece que quando guardado na geladeira, a refrigeração pode alterar o aroma e o sabor da fruta, principalmente quando é mantido abaixo de 12ºC.

É importante guardar o alimento em local fresco e bem ventilado, pois na geladeira ele fica mole e perde a textura.

2. Pepino

Por motivos de consistência desse alimento, mantenha ele fora de refrigeração. Assim, colocar o pepino para refrigerar será um erro doméstico grave, além de desperdício de dinheiro.

Isso porque, de acordo com a orientação dos especialistas, a refrigeração pode acelerar sua deterioração. As temperaturas frias reduzem a quantidade de água na estrutura do vegetal e causam perda de crocância. Ele murcha e fica péssimo para consumo.

3. Ervas finas

Muita gente guarda as ervas finas de casa na geladeira e isso não é recomendado.

Os famosos temperos de ervas como salsinha, cebolinha, manjericão e hortelã devem ficar longe da geladeira. O motivo é porque acabam perdendo aroma, textura, escurecem, estragam e acabam murchando. Se for deixar na geladeira, os agrônomos indicam colocar em potes de vidro com tampa ou em sacos plásticos com um pouco de ar dentro.

4. Batata (doce, inglesa)

A batata é um tubérculo rico em amido e bastante carboidrato. Quando está crua, deve ficar fora da geladeira, em um local arejado, como uma fruteira, por exemplo, para não deteriorar, nem murchar. O amido presente nela se transforma em açúcar, ficando com um sabor adocicado. Assim, estando na geladeira, seu sabor e textura também mudam.

5. Frutas tropicais

Maracujá, mamão, abacaxi, banana são frutas tropicais que devem ficar longe da geladeira porque o frio interrompe o processo natural de maturação. Elas devem ser mantidas em temperatura ambiente para não terem a textura e sabor comprometidos.

6. Cebolas

Por fim, segundo os especialistas, manter as cebolas na geladeira pode levar ao crescimento de mofo. A explicação é que o excesso de umidade na cebola fornece o ambiente perfeito para o crescimento de esporos de fungos. Eles podem causar vômitos, cólicas estomacais e diarreia, se consumidos. A orientação é armazenar em local fresco, escuro e seco, como o armário.

