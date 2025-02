Corretora presa por vender imóveis sem autorização dos donos fez diversas vítimas em Anápolis

Vítimas relataram dificuldade em conseguir se comunicarem com empresária ao tentarem solucionar os problemas

Davi Galvão - 10 de fevereiro de 2025

Suspeita foi presa nesta sexta-feira (07). (Foto: Divulgação/PC)

O Portal 6 teve acesso a alguns dos casos envolvendo a empresária e corretora de imóveis Anna Paula Rodrigues Souza, presa em Goiânia nesta sexta-feira (07) sob suspeita de uma série de crimes, como apropriação indébita, estelionato e falsificação de documentos, somando mais de 25 inquéritos. A Polícia Civil (PC) divulgou uma estimativa que aponta um prejuízo superior a R$ 5 milhões para as vítimas.

As autoridades apontaram que as denúncias vão desde o recebimento ilegal de aluguéis a até mesmo a venda de terrenos e casas sem autorização dos donos.

Em um dos casos, um homem procurou a polícia para denunciar um golpe envolvendo a compra de dois lotes na Avenida Marcos Luporini, em Anápolis.

De acordo com o relato, em 26 de julho de 2024, ele adquiriu dois terrenos, por intermédio da imobiliária da investigada. Cada lote custou R$ 45 mil, e o pagamento total de R$ 90 mil foi feito via depósito bancário para a conta da empresa.

No mesmo dia, o comprador assinou o contrato de compra e venda, mas não recebeu uma cópia do documento. Segundo ele, Anna Paula alegou que ainda faltava a assinatura do vendedor. No entanto, a vítima afirma que sequer sabe quem seria o responsável pela venda dos lotes.

Após a transação, o comprador viajou para Fortaleza, aguardando o recebimento do contrato. Porém, ao ser informado por um amigo sobre problemas envolvendo a imobiliária, ele retornou a Goiás para tentar resolver a situação.

Desde então, vem tentando contato com Anna Paula, mas não obtém resposta. Também foi repassado a ele o contato do advogado da suspeita, que igualmente não responde às mensagens. O denunciante informou ainda que já iniciou construções nos terrenos, tendo investido cerca de R$ 160 mil.

Em outro caso, uma das vítimas procurou as autoridades para relatar um problema envolvendo a rescisão de um contrato de aluguel intermediado por uma imobiliária, de propriedade da investigada, em Anápolis.

O denunciante relatou que era dono de um imóvel e o alugava, até que o inquilino decidiu encerrar o contrato e pagou a multa rescisória de R$ 2 mil, conforme estipulado no contrato. No entanto, o valor foi entregue a Ana Paula, que não o repassou ao proprietário.

Ainda de acordo com a denúncia, Anna Paula teria prometido efetuar o pagamento em uma data futura, mas posteriormente passou a dar justificativas para efetuar o repasse, até que deixou de responder as tentativas de contato.

O proprietário também informou que o inquilino entregou as chaves do imóvel e alguns documentos que chegaram pelo Correio diretamente para Ana Paula, mas ele não os recebeu.

Reclamações e denúncias em comum

Dentre as diversas denúncias, as que mais pesam contra a suspeita tem a ver com a falta de repasses por parte de Anna Paula aos clientes.

Os locatários, que intermediavam os imóveis através da imobiliária da investigada, relatam dificuldade em receber os valores pelo aluguel. No mesmo sentido, os inquilinos também procuraram a PC uma vez que mesmo efetuando o pagamento, o débito não era quitado, já que a suspeita não os encaminhava.

Em ambos os cenários, as vítimas denunciaram a falta de transparência e problemas em se manter um contato estável com Anna Paula.

Em tempo

Aos clientes, a empresária se identificava como dona da Prime Imobiliária da My Broker. A empresa, no entanto, negou o vínculo, informando que s suspeita “chegou a iniciar tratativas para se tornar uma franquia da Marca My Broker, porém devido ao não cumprimento de termos previamente acordados, a relação foi encerrada”.

Diante das diversas denúncias, a PC realizou uma investigação em conjunto com delegacias de Vianópolis e Silvânia, onde se concentravam as vítimas e efetuou a prisão preventiva da empresária, em Goiânia, além de cumprir mandados de busca e apreensão.

Leia nota completa da My Broker:

A My Broker vem por meio deste informar que não possui qualquer vínculo ou relação comercial com a corretora Anna Paula Rodrigues Souza e a empresa Prime Assessoria de Negócios Imobiliários, localizada em Silvânia/GO, que é investigada por aplicar golpes na região.

Esclarecemos que, em abril deste ano, a referida imobiliária chegou a iniciar tratativas para se tornar uma franquia da Marca My Broker, porém devido ao não cumprimento de termos previamente acordados, a relação foi encerrada.

Dito isso, reiteramos que não há qualquer associação, parceria ou vinculo entre a My Broker imobiliária e a Prime Assessoria de Negócios Imobiliários, muito pelo contrário, a My Broker também é uma das vítimas das ações da Prime Assessoria de Negócios Imobiliários, razão pela qual, do mesmo modo, registramos um boletim de ocorrência e ajuizamos ação judicia contra essa empresa e sua sócia.

Reiteramos o nosso compromisso com a transparência e ética nos negócios imobiliários e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.