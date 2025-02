Policial Federal Suender acredita que Roberto Naves pode ir para cadeia

Antes "blindado" pela cadeira, político agora passa a ser vulnerável a investigações

Samuel Leão - 10 de fevereiro de 2025

Roberto Naves, à esquerda, e o vereador policial federal Suender. (Foto: Reprodução/Youtube)

Indagado, nesta segunda-feira (10) durante o “Agora”, programa jornalístico do Portal 6 em parceria com a 105.7 FM, o vereador policial federal Suender (PL) disse acreditar que o ex-prefeito de Anápolis, Roberto naves (Republicanos), deve ser preso.

Isso porque, após os 08 anos de mandato, acumularam-se vários questionamentos e até investigações em torno da gestão.

“As investigações podem, sim, vir a acarretar a prisão. Não só dele, como de várias outras pessoas que teriam se ligado à corrupção”, relatou Suender.

O ex-gestor é investigado por Comissões Especiais de Inquéritos (CEIs) e também ouvido no caso da morte do empresário Fábio Escobar.

Também responsável por contrair empréstimos suntuosos durante o tempo como prefeito de Anápolis, ele agora teria “perdido a blindagem do cargo” e estaria sujeito a investigações.

“A gente entendia que havia uma blindagem jurídica, pela cadeira. Essa blindagem está quebrando, está rompendo”, comentou o vereador.

Apontando uma possível aproximação desse acontecimento, ele ainda ressaltou ações do Tribunal de Contas do Município (TCM) que, juntamente com o Ministério Público (MP), podem mudar o jogo.

“A gente viu agora, há pouco tempo, o TCM dar uma posição às pedaladas, que seria uma improbidade administrativa, de não usar o dinheiro, a emenda, no lugar correto”, expressou.