Ultima chance para se inscrever em processo seletivo com remuneração de até R$ 5 mil

Oportunidades contemplam nível médio e superior de escolaridade

Paulo Roberto Belém - 10 de fevereiro de 2025

Inscrições abertas para processo seletivo. (Foto: Divulgação)

Encerra nesta terça-feira (11), o prazo para inscrição no processo seletivo do Hemocentro de Goiás (Hemogo), que visa a contratação de profissionais, pagando uma remuneração que vai até R$ 5.035.

As oportunidades são para os cargos de Analista em Saúde/Biomédico ou Farmacêutico Bioquímico, dispondo uma vaga imediata, e para a função de Recepcionista, cujos interessados serão integrados ao cadastro reserva.

Os concorrentes devem ter escolaridade de nível médio ou graduação completa em biomedicina, ciências biológicas ou farmácia bioquímica, bem como experiência mínima de seis meses no cargo pleiteado.

Para se inscrever, é necessário acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idetech), clicando aqui, sendo que não é necessário pagar qualquer taxa. O link acima se refere ao “Banco de Talentos” do instituto.

Tendo o candidato feito o cadastro na plataforma, será enviado uma confirmação no e-mail, devendo ser concluído. Depois disso, a confirmação da inscrição se dará em outro campo da plataforma. Clique aqui para acessá-la.

Integrando as etapas do processo seletivo estão: a avaliação de conhecimentos gerais, específicos, no qual o link será encaminhado em 12 de fevereiro, das 12h às 14h.

Respondendo essa primeira parte e sendo classificado, o concorrente passará pela análise curricular e entrevista por competências, que será realizada virtualmente em 17 de fevereiro, ambos com base nos critérios da seleção.

A contratação visa integrar a Rede Estadual de Serviços de Hemoterapia – Rede HEMO, na Unidade de Coleta e Transfusão (UCT Iporá) ou no Hemocentro Regional de Rio Verde Janielly Regina do Nascimento – Hemogo.

Para ter informações sobre os detalhes do processo, clicando aqui para acessar o edital completo.