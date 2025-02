Placa chama atenção ao apelar para o humor na conscientização sobre o lixo: “é corno assumido”

Declaração feita pelo próprio prefeito reuniu opiniões divergentes sobre a eficácia da tentativa

Natália Sezil - 11 de fevereiro de 2025

Placa deixada próxima ao EcoPonto deixa claro o recado. (Foto: Reprodução)

“Quem joga lixo em lugar inapropriado deve ser corno”. Foram essas as palavras usadas pela Prefeitura de Prata, no Triângulo Mineiro – que já foi região anexada de Goiás – ao tentar conscientizar a população da cidade sobre o descarte irregular do lixo – o que tem repercutido na internet.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito Marcel Vieira, conhecido como Xéxeu, ele afirma que, na cidade, a única explicação para jogar lixo em local inapropriado é ser corno assumido.

A interação começa quando um cidadão, usando um chapéu com chifres, tenta descartar o material em um lugar qualquer. O prefeito até tenta avisar que aquele é o local errado, mas logo depois muda de ideia, já que “ele pode, é corno”.

A ação acontece a alguns metros da placa que, com a imagem de um boi, sinaliza a existência de um EcoPonto – local apropriado para o descarte, regulamentado pela prefeitura.

Essa não foi a única publicação feita pela gestão municipal da cidade do Prata na tentativa de conscientização. Em outra postagem, que avisa que as placas estão espalhadas por todo o município, a legenda vai direto ao ponto: “E aí, vai arriscar a reputação ou vai fazer a coisa certa?”.

Em resposta, diversos internautas repercutiram o vídeo e deixaram opiniões. Alguns usuários afirmaram que isso não funcionaria, e um deixou claro: “então isso aí vai virar um lixão, de tanto chifre que já tomei”, ao que outro concordou: “hoje em dia, quem não é corno?”.

Já outros apoiaram a decisão: “se as placas do Brasil fossem assim, o nosso país estava limpinho.”