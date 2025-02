País onde o ano tem 13 meses ainda vive em 2017

O sistema de contagem do tempo é único e pode parecer curioso para quem está acostumado com o padrão ocidental

Pedro Ribeiro - 12 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Matheus Bertelli)

Quando falamos sobre o tempo, costumamos pensar que todos seguem o mesmo padrão.

No Brasil e em grande parte do mundo, incluindo países como Estados Unidos, França, Japão e Austrália, utiliza-se o calendário gregoriano.

Esse sistema, adotado por diversos países, define que um ano tem 12 meses e segue uma contagem que nos coloca atualmente em 2025.

Mas você sabia que existe um país onde o ano tem 13 meses e que, segundo seu próprio cálculo, ainda está em 2017?

Esse país é a Etiópia. Diferente da maioria das nações, a Etiópia segue um calendário próprio, baseado em tradições culturais e religiosas. Seu sistema de contagem do tempo é único e pode parecer curioso para quem está acostumado com o padrão ocidental.

Como funciona o calendário etíope?

O calendário etíope tem uma diferença significativa em relação ao gregoriano: ele conta com 13 meses.

Doze desses meses possuem exatamente 30 dias, enquanto o último, chamado de “Pagumê”, tem apenas 5 ou 6 dias, dependendo se o ano é bissexto.

Essa diferença não é um erro, mas sim uma tradição profundamente enraizada na cultura do país.

O sistema de contagem do tempo segue princípios estabelecidos pela Igreja Ortodoxa Etíope e está baseado no antigo calendário alexandrino.

Além disso, a Etiópia tem um atraso de aproximadamente 7 anos e 8 meses em relação ao calendário gregoriano.

Isso ocorre porque o país utiliza um cálculo diferente para determinar o nascimento de Jesus Cristo, o que influencia diretamente na contagem dos anos.

Ou seja, enquanto a maior parte do mundo está em 2025, os etíopes ainda estão vivendo o ano de 2017!

Um sistema de horas diferente

Mas as diferenças não param por aí. Além do calendário peculiar, a Etiópia também possui um sistema de horário que foge do padrão internacional.

Enquanto o restante do mundo usa um formato de 24 horas, começando a contagem à meia-noite, os etíopes adotam um sistema de 12 horas dividido em dois ciclos.

O dia começa ao nascer do sol e vai até o pôr do sol (0h é equivalente às 6h da manhã no padrão global). Já a segunda metade da contagem ocorre entre o pôr do sol e o nascer do sol.

Nas regiões rurais, onde a influência ocidental é menor, a população segue fielmente esse sistema tradicional.

No entanto, nas cidades, onde o contato com a globalização é maior, as pessoas precisam estar familiarizadas tanto com o horário etíope quanto com o padrão internacional.

Isso pode gerar algumas confusões, principalmente para turistas que visitam o país.

