Caminhão baú amassa lateral de HB20 e motorista acaba preso em Anápolis

Condutora do veículo atingido chamou a polícia e relatou que suspeito demonstrava comportamento agressivo

Davi Galvão - 13 de fevereiro de 2025

HB20 sofreu diversas avariações. (Foto: Reprodução)

Um motorista de caminhão baú teve de ser encaminhado até a delegacia, na manhã desta quinta-feira (13), após provocar um acidente automobilístico enquanto dirigia embriagado, em Anápolis.

O caso aconteceu na rua Mauricio Santos Veloso, no Setor Summerville, após o veículo de grande porte colidir lateralmente contra um HB20.

A condutora do automóvel, logo após o acidente, pediu auxílio da Polícia Militar (PM), relatando estar com medo, posto que o motorista do caminhão estava agressivo e aparentava sinais de embriaguez.

Desse modo, uma equipe policial se deslocou ao local e constatou a veracidade dos fatos, conduzindo o suspeito até uma base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para que fosse realizado o teste do bafômetro.

O condutor foi então, encaminhado até a Central de Flagrantes, onde foi assinado um auto de infração.