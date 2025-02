Como criar hábitos positivos em apenas 21 dias

Com a prática diária, estratégias simples e um pouco de disciplina, é possível adotar novas rotinas de vida sem sofrimento

Magno Oliver - 13 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels/Cottonbro Studio)

Para ter uma velhice mais saudável, sem depender tanto de remédios e auxílio de pessoas para sobreviver, é preciso manter hábitos positivos de vida agora.

Assim, com a era da revolução tecnológica e a vida ligada em telas, as pessoas estão cada vez mais sedentárias. Isso gerou um alerta para novos hábitos de vida para se cuidar e ficar bem.

Dessa forma, a ciência tem mostrado que não é ânimo para mudar de vida e sim disciplina para adotar novos hábitos positivos de vida. Então, que tal começar o ano com um desafio?

Como criar hábitos positivos em apenas 21 dias

Mudar a rotina pode parecer uma tarefa difícil e trabalhosa, mas a ciência mostrou que é possível criar hábitos positivos em pouco tempo.

Com disciplina e pequenas ações diárias, qualquer pessoa pode transformar sua vida para melhor. Especialistas afirmam que 21 dias são suficientes para consolidar novas práticas e torná-las automáticas.

1. Comece com pequenos passos

Não é esperar inspiração, é começar e ter disciplina, faça chuva, faça sol, com vontade ou sem vontade. Assim, mudanças radicais podem ser desmotivadoras e fortemente impactantes, de forma negativa. Comece com pequenos passos diários, como ler cinco minutos por dia, tomar 1 litro de água, fazer uma caminhada leve. Não importa o que seja, se movimente.

2. Busque associar o novo hábito a uma rotina já existente na sua vida

Movimentar-se e incluir hábitos saudáveis de alimentação e exercícios é o segredo. Assim, o objetivo é vincular um novo hábito a uma coisa que você já faz para ajudar nessa adaptação. Um exemplo: começar a tomar 500 ml de água sempre após escovar os dentes ou assim que acordar, isso já facilita a criação desse costume.

3. Registre seu progresso e acompanhe a sua evolução

Acompanhar os seus avanços motiva demais a continuar seguindo. Assim, anote cada dia em um calendário ou use aplicativos que ajudam a monitorar hábitos e manter o foco. Não se compare com as outras pessoas e sim com você. Registre quando você começou e depois compare com a sua evolução de agora. O importante é continuar e melhorar ainda mais.

Assim, corrida, natação, caminhada, academia, alimentação saudável, 3 litros de água por dia, não importa o que for, comece por você, pela sua saúde física e mental.

