‘Mostrar que Anápolis também pode’, crava Mayra Cantuária, lutadora anapolina de sucesso internacional

Ela acaba de vencer uma disputa travada nos EUA, e agora se prepara para disputar o cinturão

Samuel Leão - 13 de fevereiro de 2025

Mayra Cantuária é destaque no MMA, e vai embalada disputar o cinturão. (Foto: Portal 6)

Após vencer uma luta importante em Atlanta, na Geórgia, a lutadora anapolina de MMA, Mayra Cantuária, revelou estar “embalada” para disputar o cinturão e também falou sobre os alicerces da carreira.

Durante um bate-papo no programa Agora, do Portal 6 com a rádio 105.7 FM, na manhã desta quinta-feira (13), a atleta, de 36 anos, contou que, mesmo com as viagens internacionais que faz, o foco sempre foi Anápolis.

“Tudo aconteceu aqui em Anápolis, desde o início eu sempre tive na cabeça que eu ia crescer onde eu nasci, mesmo sendo no interior. Até porque há um preconceito de que a gente do interior não vai para frente, precisa mudar e ir para capitais”, contou.

Já tendo visitado o Japão, México, Chile, EUA e outros, ela revela um grande apego à cidade natal – onde mantém uma rotina intensiva, às vezes de quatro ou cinco treinos diários.

Começando às 05h, ela pratica Kick-Boxing, Jiu-Jitsu e Boxe, sempre de olho na alimentação e nos estudos.

Mesmo com um jeito “bruto” de ser, natural de lutadoras, Mayra vive pertinho do amor, treinando com a esposa Jenifer. A atleta frequenta a academia Magal-Kan, situada na Cidade Universitária, e conta com o apoio da empresa Bio Instinto.

Apesar de toda a estrutura que a cerca, o motivo principal do carinho com Anápolis é outro: “Eu nunca quis sair da barra da saia da minha mãe, minha vó nos deu uma criação muito família”, carinhosamente declarou.