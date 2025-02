Confira a previsão do tempo para mais de 30 cidades em Goiás neste sábado (15)

Meteorologia apontou indícios de nebulosidade atingindo boa parte do estado

Thiago Alonso - 14 de fevereiro de 2025

Tempo aberto no Jardim Goiás, em Goiânia. (Foto: Thiago Alonso/Portal 6)

Em meio à constante de chuvas que atinge o estado, Goiás deve passar por uma nova onda de calor na próxima semana, conforme apontou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, um bloqueio atmosférico deve atingir toda a região e influenciar as condições do tempo, especialmente no sábado (15), que será marcado predominantemente por sol com variação de nebulosidade.

Por conta disso, a meteorologia emitiu um alerta para o potencial risco de elevação das temperaturas nos próximos dias, em grande parte influenciado pela onda de calor.

Esse fenômeno, por sua vez, deve ocasionar uma queda no volume de chuvas, com registros diminuindo ao longo dos dias. Apesar disso, as precipitações não devem desaparecer totalmente, podendo atingir até 15 mm nas regiões Sudoeste e Central do estado.

As chuvas devem continuar com certa intensidade no município de Porangatu, registrando até 6 mm. Em contrapartida, na cidade, os termômetros devem variar entre mínimas de 22 °C e máximas de 34 °C.

O calor intenso também será sentido em Araguapaz e Aruanã, onde as temperaturas devem chegar a 35 °C, e em Montes Claros, com máxima de 34 °C. Enquanto isso, em Itumbiara, Flores de Goiás e Iporá, os termômetros devem registrar 33 °C, assim como em São João da Paraúna, Palminópolis, Caçu e Barro Alto.

A situação será um pouco mais amena em Anápolis, com registros de mínimas de 19 °C e máximas de 29 °C — a menor temperatura do estado, juntamente com Cristalina, que segue com as mesmas marcações.

Já em Goiânia, o calor será mais predominante, com temperatura chegando aos 32 °C, em meio a chuvas de até 5 mm.

Essas chuvas, por sua vez, não devem passar dos 2 mm em Goiandira, Ouvidor, Formosa, Nova Aurora, Goianésia, Doverlândia e Palmeiras de Goiás — o oposto de Caiapônia, onde devem ser registrados os maiores volumes d’água, com até 10 mm.